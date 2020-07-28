Созданы полностью разлагающиеся в воде пластиковые пакеты

И на ощупь тоже. Однако материал, из которого созданы пакеты, содержит в себе сахарный тростник. Сообщается, что изделия могут полностью разложиться в море за год.

Цель разработки Mitsubishi Chemical — сокращение пластикового мусора в морях и океанах. Компания уже готовится к массовому производству новых пакетов.

Стоит отметить, что с 1 июля 2020 года пластиковые пакеты во всех магазинах Японии стали платными. По новому законодательству стоимость пакетов должна составлять не менее 2 иен (около 1,3 рубля). Магазины могут бесплатно предлагать покупателям пакеты, сделанные из биоразлагаемых материалов.