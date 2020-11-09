Созданы проникающие в мозг наночастицы

Кратко о работе учёных пишет ТАСС. Главное достижение, которое возможно благодаря наночастицам, — уменьшение дозы лекарств. Обычно врачам приходится вводить очень большой объём препарата человеку, чтобы хоть какая-то его часть попала в мозг. Это чревато серьёзными побочными эффектами. Наночастицы же позволяют решить проблему.

«Невидимые» для иммунитета, они проникают через гематоэнцефалический барьер и доставляют своё содержимое, например лекарство, в мозг. Полимер, из которого состоят наночастицы, легко разлагается и выводится из тела человека.

Теперь учёным надо проверить разработку на мышах и других млекопитающих.