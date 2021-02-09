Созданы рабочие перчатки с «умным» подогревом

Перчатки назвали ColdWork M-Pact. Подогрев в них активируется автоматически, когда человека надевает перчатку на руку. Изделие также самостоятельно выбирает уровень нагрева, анализируя температуру тела и окружающей среды.

ColdWork M-Pact связаны с фирменным приложением. То есть работой системы можно управлять со смартфона. Перчатки могут поддерживать наиболее комфортные для каждого отдельного пользователя условия.