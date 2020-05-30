Созданы роботизированные перчатки для игры на пианино

Сообщается, что специалисты разработали экзоскелет в виде перчатки, которая позволяет управлять движениями пальцев. Экзоскелет получился мягким, он свободно сгибается в любом месте. Крепится перчатка на первые и последние фаланги пальцев, на запястья и на плечи. К каждому пальцу между опорными элементами протянуты тяги от искусственных пневматических мышц.

Перчатка может сжимать предметы с силой около восьми ньютонов (0,8 килограмм-сил) на каждый палец. Подвижность в ней хорошая — направление движения можно менять около десяти раз в секунду.

Перчатку можно использовать для обучения игре на пианино. Если её надеть и активировать специальную программу, то рука сама начнёт двигаться, как надо. Так можно постепенно запоминать технику игры. Кроме того, экзоскелет можно применять для реабилитации после паралича или атрофии.