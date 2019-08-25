Созданы роботы на замену сиделкам для пожилых людей

Управлять роботами можно с помощью приложения на смартфоне или специального сенсорного экрана. Их можно попросить позвонить родственникам в Skype, отрегулировать температуру и свет в комнате и просто поболтать.

Стиви представляет собой скорее робота-консультанта. Он более всех из троицы похож на человека. Паро — это пушистый морской котик. Его задача — помогать людям с деменцией. Пилло не похож ни на человека, ни на животное. Это скорее просто прибор для напоминания о приёме лекарств.

Роботы могут выполнять некоторые рутинные задачи вместо персонала в домах престарелых. Таким образом, у людей появится больше времени на заботу о пожилых.