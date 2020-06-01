Созданы роботы, способные «есть» чипсы

Кратко о работе специалистов пишет издание «Хайтек». Исследователи изучали проблему захвата предметов роботами. Это непростая задача для автоматов: им нужно «понимать», что они берут, и какую силу должны для этого приложить.

Исследователи взяли раннюю разработку мягкого, конусообразного роботизированного захвата. Его усовершенствовали, добавив к нему специальные датчики. Теперь робот может поднимать даже такие хрупкие предметы, как картофельные чипсы. Если бы роботу нужно было питаться, он бы не испытал проблем с этим.

Сообщается, что к устройству добавили тактильные датчики из латексных «пузырей», которые подключены к датчикам давления. Программа робота использует обратную связь для определения необходимой силы для захвата.