Созданы самостирающиеся чипы памяти

«Очень сложно определить, было ли устройство взломано. Оно может работать совершенно нормально, но при этом делать больше, чем нужно, отправляя информацию третьей стороне», — пояснил один из учёных.

Поэтому исследователи разработали новый материал, который позволяет чипу немедленно стирать всю информацию под воздействием синего света или внезапного изменения температуры. То есть если к устройству получили доступ чужие для установки, например, прослушки, чип фиксирует, что оно было вскрыто. Пока чип может хранить данные в течение семи дней, прежде чем сотрёт их. Но специалисты работают над тем, чтобы увеличить этот срок.

Чип сделан из слоя полупроводника толщиной в три атома, который лежит на тонкой плёнке на базе азобензолов. Эти молекулы могут сжиматься под воздействием ультрафиолета.