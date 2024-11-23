Наука и технологии
Опубликовано 23 ноября 2024, 14:15
1 мин.

Созданы самые тонкие в мире «спагетти»

С помощью экологически чистого нановолокна
Группа химиков из UCL успешно создала самые тонкие в мире «спагетти», которые примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса. Эта разработка была достигнута путем электроспиннинга смеси муки и воды, в результате чего были получены нановолокна шириной всего 372 нанометра — даже меньше, чем длина волны видимого света.
Созданы самые тонкие в мире «спагетти»

© Beatrice Britton/Adam Clancy

Хотя спагетти не предназначены для употребления в пищу, они открывают новые возможности для применения в медицине и промышленности. Нановолокна, изготовленные из крахмала, природного материала, содержащегося в растениях, обладают высокой пористостью и могут быть использованы в повязках, скаффолдах для регенерации костей и системах доставки лекарств. Однако традиционные методы извлечения и очистки крахмала требуют больших затрат ресурсов, поэтому новый подход с использованием муки является более экологичным вариантом.

Процесс включает в себя использование муравьиной кислоты для разрушения спиральной структуры крахмала, что позволяет технике электроспиннинга формировать ультратонкие волокна. Хотя нити слишком малы, чтобы их можно было увидеть с помощью обычных камер, их удалось запечатлеть с помощью электронного микроскопа.