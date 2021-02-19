Созданы съедобные голограммы

Исследователи увидели, что пластинки из тонкого слоя высушенного раствора кукурузного сиропа с ванильным экстрактом хорошо подходят в качестве регистрирующего фотоматериала для голограммы. Учёные облучали пластинки лазером по схеме записи Денисюка.

Чтобы получить пластинки, физикам пришлось три часа высушивать раствор. Затем на изделия напылили слой чёрного красителя. В итоге эксперимента учёные показали примеры съедобных радужных голографических изображений. Эти голограммы сохранили свои оптические свойства в течение нескольких месяцев. Теперь исследователям нужно адаптировать свой краситель к применению в пищевой индустрии.