Наука и технологии
Сегодня в 18:24
Созданы съедобные стаканы для пива
Из картофельного крахмала
Японская пивоваренная компания Asahi Breweries выпустила съедобные стаканы для пива. Так компания хочет снизить количество пластиковых отходов.
Сообщается, что стаканы под названием Mog Cup сделаны из картофельного крахмала. Они продаются в разных размерах и вкусах. Вкусы тут самые разнообразные — от шоколада до рисового крекера с креветками.
Чтобы изготовить стакан, картофельный крахмал запекают при высоких температуре и давлении. Производитель обещает, что стакан сможет удерживать жидкость комнатной температуры в течение часа.
Представители компании отметили, что Mog Cup ― это пример стремления построить общество устойчивого развития. Такие стаканы должны стать альтернативой пластиковым стаканам, которые становятся лишним мусором.
Стаканы уже продаются в интернет-магазине наборами по десять штук. Mog Cup самого маленького размера стоят около 1150 иен ($10,60).