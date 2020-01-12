Наука и технологии
Вчера 20:07
Созданы сенсорные полоски для замены кнопок на смартфонах
Идея, впрочем, не нова
На выставке CES 2020 компания Sensel показала сенсорные элементы управления, которые можно разместить в смартфонах практически в любом месте. Эти элементы смогут заменить физические кнопки.
Сенсор представляет собой полоску из 25 датчиков. Они не только могут реагировать на давление, но и различать его степень. При этом максимальная степень нажатия, которую они могут распознать, равна пяти килограммам.
На выставке компания продемонстрировала, как сенсор разграничивает нажатия для фокусировки камеры, спуска и серии снимков. В Sensel также утверждают, что сенсорными полосками можно будет пользоваться даже в перчатках. Кроме того, установить их можно в любой материал и разместить на смартфоне в любом месте.
Сейчас компания готовит комплект разработчика и программные компоненты, чтобы датчики можно было использовать в реальных продуктах. Когда они выйдут на рынок, правда, неизвестно.