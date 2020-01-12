Созданы сенсорные полоски для замены кнопок на смартфонах

Сенсор представляет собой полоску из 25 датчиков. Они не только могут реагировать на давление, но и различать его степень. При этом максимальная степень нажатия, которую они могут распознать, равна пяти килограммам.

На выставке компания продемонстрировала, как сенсор разграничивает нажатия для фокусировки камеры, спуска и серии снимков. В Sensel также утверждают, что сенсорными полосками можно будет пользоваться даже в перчатках. Кроме того, установить их можно в любой материал и разместить на смартфоне в любом месте.

Сейчас компания готовит комплект разработчика и программные компоненты, чтобы датчики можно было использовать в реальных продуктах. Когда они выйдут на рынок, правда, неизвестно.