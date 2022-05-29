Созданы складные контейнеры для решения проблем с перевозками

Staxxon планирует продавать складные морские контейнеры, которые могут уменьшаться примерно до одной пятой размера обычного контейнера. Компания заявила, что планирует начать коммерческое производство в течение года, и у покупателей уже есть возможность предварительно заказать товар.

Если контейнеры Staxxon будет приняты крупными перевозчиками, это может стать одним из первых обновлений морских контейнеров за последние десятилетия.

Одна из проблем в перевозках заключается в том, что пустые стандартные контейнеры занимают место в портах, а их перемещение обходится довольно дорого. В прошлом году Bloomberg сообщил, что около 27% 20-футовых морских контейнеров, прошедших через порты мира, были пустыми, что привело к затратам в $20 млрд. Со складными контейнерами перевозчики смогут сэкономить до 57%.