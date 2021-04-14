Созданы следящие за сроком годности ценники для продуктов

Ценники уже начали внедрять в магазине в Милане. Как правило, сотрудники супермаркетов сами меняют ценники товаров, которые лежат уже долго. Новая технология позволит автоматизировать этот процесс. Благодаря электронным ценникам продукты остаются на видном месте. Йогурт, срок годности которого истекает 20 апреля, может находиться рядом с йогуртом, срок годности которого истекает через две недели, а электронные ценники автоматически отражают разницу в сроках годности.

Как показал тестовый запуск год назад, 41% покупателей склонны выбирать более дешёвые товары с истекающим сроком годности.