Созданы солнечные панели-«невидимки» для встраивания в смартфоны

Современные солнечные панели непрозрачные. Чаще всего их устанавливают на крышах домов, где их, собственно, почти не видно.

Новые солнечные панели же будут сами по себе «невидимками». Учёные считают, что их использование позволит сделать солнечную энергию более доступной для массового применения.

Элемент-«невидимка» сделан из слоя диоксида титана (TiO2) (он поглощает ультрафиолетовое излучение) и слоя оксида никеля (II) (NiO) (служит для высокого пропускания видимого света). В разработке происходит преобразование энергии.

Учёные уже протестировали новый солнечный элемент. Производительность панели составила 2,1% ― хороший результат для начала. Панель может работать при низкой освещённости.