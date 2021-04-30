Наука и технологии
Сегодня в 13:30
Созданы способные летать без спутниковой связи беспилотники
Достигли четвёртого уровня автономности
Компания Exyn Technologies похвасталась значительным достижением. Её беспилотники получили четвёртый уровень автономности. Они могут летать без спутниковой связи.
Дроны компании Exyn предназначены для работы в сложных условиях без использования GPS. Аппараты могут ориентироваться на неизвестной местности и в неопределённых условиях. Четвёртый уровень автономности позволяет беспилотникам исследовать незнакомые пространства в свободном полёте со скоростью два метра в секунду или выше.
Авторы разработки уточнили, что обеспечить стабильный полёт в сложной окружающей среде чрезвычайно трудно, а ручное пилотирование, например, в подземных пространствах часто невозможно. Но дроны компании теперь могут решить проблему.
Создатели также рассказали, что достижение пятого уровня автономности — когда беспилотник способен на 100% управляться сам в любой среде без всякого вмешательства оператора — следующая веха.