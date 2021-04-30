Созданы способные летать без спутниковой связи беспилотники

Дроны компании Exyn предназначены для работы в сложных условиях без использования GPS. Аппараты могут ориентироваться на неизвестной местности и в неопределённых условиях. Четвёртый уровень автономности позволяет беспилотникам исследовать незнакомые пространства в свободном полёте со скоростью два метра в секунду или выше.

Авторы разработки уточнили, что обеспечить стабильный полёт в сложной окружающей среде чрезвычайно трудно, а ручное пилотирование, например, в подземных пространствах часто невозможно. Но дроны компании теперь могут решить проблему.

Создатели также рассказали, что достижение пятого уровня автономности — когда беспилотник способен на 100% управляться сам в любой среде без всякого вмешательства оператора — следующая веха.