Созданы стикеры для уничтожения неприятного запаха внутри маски

Сообщается, что l’Officine Universelle Buly продаёт стикеры наборами. В каждом комплекте — восемь стикеров. Они обладают ароматом перечной мяты с нотами лимона и эвкалипта. Создатели продукта отметили, что устали находиться без свежего весеннего воздуха.

Правило для использования стикеров одно — менять их вместе с маской. Каждый стикер можно носить до трёх или четырёх часов. Набор стоит $10.

Стоит отметить, что подобные стикеры продают и другие компании. В Японии, например, продаются наклейки, которые нужно самостоятельно пропитывать эфирными маслами.