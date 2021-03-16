Наука и технологии
Сегодня в 21:43
Созданы стикеры для уничтожения неприятного запаха внутри маски
С ароматом мяты
Французский бренд l’Officine Universelle Buly внезапно решил проблему, которую, вероятно, мало обсуждают. Он выпустил ароматизированные стикеры для уничтожения неприятного запаха внутри медицинской маски.
Сообщается, что l’Officine Universelle Buly продаёт стикеры наборами. В каждом комплекте — восемь стикеров. Они обладают ароматом перечной мяты с нотами лимона и эвкалипта. Создатели продукта отметили, что устали находиться без свежего весеннего воздуха.
Правило для использования стикеров одно — менять их вместе с маской. Каждый стикер можно носить до трёх или четырёх часов. Набор стоит $10.
Стоит отметить, что подобные стикеры продают и другие компании. В Японии, например, продаются наклейки, которые нужно самостоятельно пропитывать эфирными маслами.