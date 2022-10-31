Созданы странные насадки на обувь для ускорения ходьбы

17:46, 31 октября 2022
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Созданы странные насадки на обувь для ускорения ходьбыВ них используется искусственный интеллект
Компания Shift Robotics разработала насадки на обувь Moonwalkers, которые должны увеличивать вашу скорость ходьбы на 250%.
Разработчики называют Moonwalkers самой быстрой обувью в мире. На самом деле, насадки похожи на ролики: у них есть по шесть колёсиков, которые позволяют ускорять шаг. Что отличает разработку от роликовых коньков, так это использование алгоритмов искусственного интеллекта.
Колёсики тут не двигаются свободно. Они управляются компьютерной программой. Вот как это всё должно выглядеть:
Одного заряда батареи должно хватить на примерно 10 километров. Зато насадки позволяют добраться до места назначения менее чем вдвое быстрее.
Разработчики предлагают купить пару за $1400.