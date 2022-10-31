Созданы странные насадки на обувь для ускорения ходьбы

Разработчики называют Moonwalkers самой быстрой обувью в мире. На самом деле, насадки похожи на ролики: у них есть по шесть колёсиков, которые позволяют ускорять шаг. Что отличает разработку от роликовых коньков, так это использование алгоритмов искусственного интеллекта.

Колёсики тут не двигаются свободно. Они управляются компьютерной программой. Вот как это всё должно выглядеть: