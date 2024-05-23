Созданы струны, которые могут вибрировать «вечно»

Ключевым показателем является специальный коэффициент, который отражает, насколько хорошо объект сохраняет энергию колебаний. Эти наностержни имеют самый высокий коэффициент из когда-либо зарегистрированных для зажатых объектов при комнатной температуре, что делает их идеальными для интеграции в микрочипы. Минимизируя потери энергии, струны достигают сверхнизкой восприимчивости к шуму, что идеально подходит для высокоточных датчиков в повседневной среде.

Эта разработка открывает двери для изучения квантовых явлений при комнатной температуре, что ранее было очень сложно из-за шумовых помех. Способность струн изолироваться от теплового шума позволяет им выявлять свои собственные квантовые сигнатуры, давая возможность понять квантовое поведение миллиардов атомов.

В будущем струны могут найти применение в инерциальных навигационных системах и микрофонах нового поколения.