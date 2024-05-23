Созданы струны, которые могут вибрировать «вечно»Cверхстабильные наностержни для датчиков нового поколения
Ключевым показателем является специальный коэффициент, который отражает, насколько хорошо объект сохраняет энергию колебаний. Эти наностержни имеют самый высокий коэффициент из когда-либо зарегистрированных для зажатых объектов при комнатной температуре, что делает их идеальными для интеграции в микрочипы. Минимизируя потери энергии, струны достигают сверхнизкой восприимчивости к шуму, что идеально подходит для высокоточных датчиков в повседневной среде.
Эта разработка открывает двери для изучения квантовых явлений при комнатной температуре, что ранее было очень сложно из-за шумовых помех. Способность струн изолироваться от теплового шума позволяет им выявлять свои собственные квантовые сигнатуры, давая возможность понять квантовое поведение миллиардов атомов.
В будущем струны могут найти применение в инерциальных навигационных системах и микрофонах нового поколения.