Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 18:42
1 мин.

Созданы струны, которые могут вибрировать «вечно»

Cверхстабильные наностержни для датчиков нового поколения
Исследователи из Университета Делфта и Университета Брауна разработали наноструны, которые вибрируют невероятно долго при комнатной температуре. Это достижение, подробно описанное в журнале Nature Communications, представляет собой значительный скачок в области нанотехнологий и разработки датчиков.
Созданы струны, которые могут вибрировать «вечно»
© Ferra

Ключевым показателем является специальный коэффициент, который отражает, насколько хорошо объект сохраняет энергию колебаний. Эти наностержни имеют самый высокий коэффициент из когда-либо зарегистрированных для зажатых объектов при комнатной температуре, что делает их идеальными для интеграции в микрочипы. Минимизируя потери энергии, струны достигают сверхнизкой восприимчивости к шуму, что идеально подходит для высокоточных датчиков в повседневной среде.

Эта разработка открывает двери для изучения квантовых явлений при комнатной температуре, что ранее было очень сложно из-за шумовых помех. Способность струн изолироваться от теплового шума позволяет им выявлять свои собственные квантовые сигнатуры, давая возможность понять квантовое поведение миллиардов атомов.

В будущем струны могут найти применение в инерциальных навигационных системах и микрофонах нового поколения.