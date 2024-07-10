Созданы сверхпрочные алюминиевые сплавы для производства автомобилей

Традиционно алюминиевые сплавы сталкиваются с ограничениями в аддитивном производстве из-за восприимчивости к "растрескивание от затвердевания". Разработка решает эту проблему путем формирования наноразмерных слоистых интерметаллидов, которые подавляют хрупкость и повышают пластическую деформируемость.

В результате такого подхода получаются сплавы, прочность которых превышает 900 мегапаскалей, а в некоторых областях - гигапаскаль.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, знаменует собой значительное достижение, способное произвести революцию в различных отраслях промышленности - от аэрокосмической до автомобильной, считают ученые.