Созданы сверхпрочные алюминиевые сплавы для производства автомобилей

Опубликовано 10 июля 2024, 20:59
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Созданы сверхпрочные алюминиевые сплавы для производства автомобилейИ не только
Инженеры-материаловеды из Университета Пердью совершили прорыв в области аддитивного производства, создав сверхпрочные алюминиевые сплавы. Под руководством Хайяна Ванга и Сингханга Чжана команда внедрила новый метод, который включает в алюминий такие переходные металлы, как кобальт, железо, никель и титан, повышая прочность и деформативность.
Традиционно алюминиевые сплавы сталкиваются с ограничениями в аддитивном производстве из-за восприимчивости к "растрескивание от затвердевания". Разработка решает эту проблему путем формирования наноразмерных слоистых интерметаллидов, которые подавляют хрупкость и повышают пластическую деформируемость.
В результате такого подхода получаются сплавы, прочность которых превышает 900 мегапаскалей, а в некоторых областях - гигапаскаль.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, знаменует собой значительное достижение, способное произвести революцию в различных отраслях промышленности - от аэрокосмической до автомобильной, считают ученые.