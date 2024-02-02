Созданы томаты, которые вялятся сразу на лозе

Секрет кроется в самих помидорах. Благодаря селекции Supree удалось создать томаты с микроскопическими трещинами в кожице. По мере созревания плодов эти трещины расширяются, позволяя влаге мягко испаряться, естественным образом концентрируя в себе вкус, антиоксиданты и питательные вещества.

К моменту сбора эти уникальные помидоры обычно теряют 80% своего первоначального веса, в результате чего в оставшихся 20% сохраняется концентрированный вкус. Компания тщательно контролирует процесс сушки.

После сбора сушеные помидоры замораживаются для увеличения срока хранения, сохраняя свой вкус, текстуру и питательную ценность до года. В настоящее время Supree ориентируется на корпоративных клиентов в пищевой промышленности, но они могут стать более доступными в будущем.

Возможности не ограничиваются только помидорами. Supree изучает возможность разработки других самосушащихся культур, таких как болгарский перец.