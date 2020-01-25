Созданы «умные» часы с дополнительными экранами на ремешках

По сути, инженеры взялись за решение проблемы небольшого размера дисплеев смарт-часов, на которых невозможно уместить большое количество информации. А если такое экран ещё и сенсорный, то пользоваться им достаточно неудобно.

Основой для прототипов инженеров из Дрезденского технического университета стали часы Samsung. Они отсоединили от устройств стандартные ремешки и прикрепили вместо них собственные с экранами на электронных чернилах или OLED-матрицей.

Также разработчики использовали Arduino-совместимый микроконтроллер для управления часами через внешний компьютер. Инженеры показали прототипы добровольцам, и те достаточно легко разобрались с концепцией. Отметили, правда, что необходимость постоянно переводить взгляд между экранами немного ухудшает пользовательский опыт.