Созданы «умные» очки для определения симптома COVID-19 у других людей на расстоянии

Устройство разработал стартап из Китая Rokid. Очки способны быстро измерять температуру других людей на расстоянии. Они оснащены инфракрасным датчиком и 12-мегапиксельной камерой. Очки работают на процессоре Qualcomm.

Разработчики намерены улучшить устройство, чтобы оно могло измерять температуру у четырёх людей одновременно. Такая опция очень пригодилась бы в аэропортах и других людных местах. Очки могут распознавать температуру на расстоянии до трёх метров.

Стоит отметить, что лихорадка не обязательно может наблюдаться у людей, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Тем не менее, очки могут стать хорошим начальным инструментом в борьбе с распространением болезни.