Созданы «умные» очки для слепых

Технологии в очках могут распознавать объекты вокруг и рассказывать пользователю о них. Новое устройство способно даже распознавать текст. В Envision утверждают, что очки могут озвучить и рукописные тексты. Работают они с 60 языками.

В целом, разработка помогает слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, узнавать других людей и описывать окружающую обстановку. Очки уже доступны для предзаказа, стоимость их сейчас составляет $1699. Поставки должны начаться в августе.

Стоит отметить, что сегодня слабовидящие люди также могут пользоваться специальной длинной тростью с датчиками.