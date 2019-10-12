Созданы «умные» очки для управления курсором движениями головы

Очки называются HiiDii Glasses. Главное в них — оправа. А вот стёкла могут быть как обычными, так и корректирующими зрение. В дужках очков закреплён акселерометр, который следит за движением головы, а в носоупорах — датчики для отслеживания движений кожи, сопровождающих моргание. Это позволяет устройству управлять курсором на экране, ориентируясь на поведение пользователя. Если он двигает головой, то курсор перемещается, а если моргает, то совершается как бы щелчок мыши.

На обычные движения век устройство обращать внимания не должно. А вот если моргание произошло медленнее, чем обычно, то система распознает это как щелчок левой кнопкой мыши. Двойной щелчок имитируется двойным миганием. Если сделать это быстрее, то можно выделить объект на экране.

Сообщается, что HiiDii Glasses совместимы с устройствами на Windows и Mac, а также с планшетами и смартфонами на Android. Одного часа зарядки хватает на 8 часов работы. Пока на создание очков авторы собирают деньги. После сбора средств девайс будет стоить $189.