Созданы умные повязки, которые светятся при плохом заживлении ран

Как пишет «Хайтек», повязка оснащена флуоресцентными сенсорами, которые ярко светятся под ультрафиолетом. Также изделие обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря гидроксиду магния. Использование этого вещества вместо серебра удешевляет производство повязок. Антимикробное действие сохраняется до недели.

Когда повязка наносится на рану, она помогает процессу заживления. Если всё-таки разовьётся инфекция, место раны станет более щелочным. Из-за этого проявится флуоресценция гидроксида магния при воздействии ультрафиолетового света.

«Разработка уменьшит потребность в частой смене повязок и поможет лучше защитить раны» — рассказали журналистам исследователи.