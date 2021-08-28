Созданы умные повязки, которые светятся при плохом заживлении ран

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Созданы умные повязки, которые светятся при плохом заживлении ранСветятся в УФ-лучах
Учёные разработали умные повязки с датчиками. Они начинают светиться, если рана плохо заживает. Так пациент может понять, что что-то идёт неправильно.
Как пишет «Хайтек», повязка оснащена флуоресцентными сенсорами, которые ярко светятся под ультрафиолетом. Также изделие обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря гидроксиду магния. Использование этого вещества вместо серебра удешевляет производство повязок. Антимикробное действие сохраняется до недели.
Когда повязка наносится на рану, она помогает процессу заживления. Если всё-таки разовьётся инфекция, место раны станет более щелочным. Из-за этого проявится флуоресценция гидроксида магния при воздействии ультрафиолетового света.
«Разработка уменьшит потребность в частой смене повязок и поможет лучше защитить раны» — рассказали журналистам исследователи.