Созданы умные прокладки и тампоны

Молочница вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida. Сейчас диагноз вагинальный кандидоз ставится на основе лабораторных анализов, которые могут занимать не один день.

Новые умные средства женской гигиены способны справляться с этой задачей быстрее. Для создания таких изделий учёные взяли хлопковые нити и покрыли их L-пролин бета-нафтиламидом, который связывается с ферментом, выделяемым грибком. Если молочница есть, нити окрашиваются в розовый цвет. Эти нити встроены во внутренний слой прокладок и тампонов. Результаты видны уже через десять минут.

Утверждается, что система получилась дешёвой и точной. Стоит 22–28 центов.