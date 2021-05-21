Наука и технологии
Сегодня в 15:16
Созданы умные прокладки и тампоны
Могут определять молочницу
Индийские учёные разработали умные прокладки и тампоны. Они имеют встроенную систему определения вагинального кандидоза, или молочницы. Тест занимает десять минут.
Молочница вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida. Сейчас диагноз вагинальный кандидоз ставится на основе лабораторных анализов, которые могут занимать не один день.
Новые умные средства женской гигиены способны справляться с этой задачей быстрее. Для создания таких изделий учёные взяли хлопковые нити и покрыли их L-пролин бета-нафтиламидом, который связывается с ферментом, выделяемым грибком. Если молочница есть, нити окрашиваются в розовый цвет. Эти нити встроены во внутренний слой прокладок и тампонов. Результаты видны уже через десять минут.
Утверждается, что система получилась дешёвой и точной. Стоит 22–28 центов.