Созданы «умные» стельки для обуви

Стельки имеют встраиваемый датчик Google Jacquard, который способен отслеживать удары по мячу, скорость бега, время владения мячом на футбольном поле. Что интересно, датчик сможет передавать данные о навыках владельца стелек в FIFA Mobile. Достижения в выполнении реальных задач могут улучшить показатели виртуальной команды.

«Умные» стельки пока не представили официально. Опубликован только тизер, из которого можно сделать общий вывод о внешности продукта.

Сколько стельки будут стоить, тоже пока неясно. Известно только, что в комплект будут входить две стельки производства Adidas, чип Jacquard и кабель для зарядки.