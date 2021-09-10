Созданы вырабатывающие электричество зубные импланты

Разработчики хотели решить проблему, касающуюся современных зубных имплантов: они могут выйти из строя через 5-10 лет из-за воспаления или заболевания десен.

Новые импланты изготовлены из материала с наночастицами. Благодаря последним он устойчив к действию бактерий. Импланты также оснащены встроенным источником света для фототерапии. Изделие может заряжаться энергией от жевания или чистки зубов.

Учёные проверили свои импланты и увидели, что они устойчивы к образованию зубного налёта. Причём чем больше было наночастиц, тем более устойчивыми были импланты. Помимо этого, материал не повредил ткань десны и был безопасным для человеческого организма.