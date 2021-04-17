Созданы вживляемые в человека датчики с беспроводной зарядкой

Это значит, что импланты не надо извлекать из организма для подзарядки. Это удобно для владельца и снижает риск занесения инфекции. Большинство же существующих приборов нужно постоянно извлекать из тела человека.

Учёные создали специальное зарядное устройство, которое подносится к месту, где установлен имплант. Передача энергии идёт через кожу.

Размер самого датчика составляет несколько кубических сантиметров. Он состоит из аккумулятора и модуля сбора данных. Датчик может фиксировать пульс, температуру тела, электрокардиограмму, состояние желудочно-кишечного тракта и положение пациента в пространстве. Данные с датчика передаются на планшет или компьютер с помощью специальной антенны, которая подключается через USB-порт.