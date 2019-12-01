Созданы яблоки, которые не портятся целый год в холодильнике

Называется он Cosmic Crisp. Селекцией занимались учёные из Вашингтонского университета. В целом, сорт является гибридом Honeycrisp и Enterprise. Пока выращивать новые яблоки имеют право только фермеры из штата Вашингтон с лицензией на десять лет.

Сообщается, что на исследования и коммерческий запуск Cosmic Crisp ушло примерно $10 млн. Посажено уже 12 млн деревьев.

Глава программы по выведению сорта заявляет, что яблоки крепкие, хрустящие и сочные. А хранятся они так долго потому, что мякоть плода довольно медленно окисляется.