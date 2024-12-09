Созданы ядерные часы. Апокалипсис тут ни при чем

Опубликовано 09 декабря 2024, 12:451 мин.
Созданы ядерные часы. Апокалипсис тут ни при чемВсё для более точного учета времени
В сентябре 2024 года ученые сделали большой шаг в развитии технологии хронометража, разработав ядерные часы, которые превосходят по точности атомные, и которые никак не связаны с часами Судного дня, несмотря на название. В отличие от атомных часов, которые измеряют переходы в электронной оболочке атома, ядерные часы отслеживают переходы в ядре атома, обеспечивая более высокую частоту.
В часах используются атомы тория-229, которые могут возбуждаться ультрафиолетовым светом, что является прорывом, поскольку для ядерной реакции обычно требуются гораздо более высокие частоты, например гамма-излучение.
Эти новые часы могут определять секунду с точностью до 19-го знака после запятой, повышая точность в различных научных областях, включая квантовую механику и общую теорию относительности. Кроме того, это позволит усовершенствовать такие технологии, как GPS.