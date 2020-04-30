Созданы защитные маски, не мешающие разблокировке смартфона по лицу

В пресс-релизе компании авторы концептов напоминают, что в связи с повышенным загрязнением воздуха и распространением вирусов, защитные маски становятся важным аксессуаром. Именно поэтому были созданы изделия Aeri, позволяющие защититься и при этом не закрывающие лицо благодаря прозрачным материалам.

Маски Aeri имеют условные названия X и Y. Воздух проходит через большие сменные фильтры, расположенные с каждой стороны маски. Кроме того, в изделиях есть встроенная ультрафиолетовая лампа, которая помогает их обеззараживать. Она активируется, когда маска не используется, поэтому бояться воздействия излучения на здоровье не стоит.

Отмечается, что такие средства индивидуальной защиты даже не помешают работе Face ID. Проект AERI пока находится на стадии прототипа. Когда маски выйдут в продажу и по какой цене, пока неясно.