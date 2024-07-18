Созданы «желейные батарейки». Они подойдут для носимой техники

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, подробно описано, как эти желейные батарейки, изготовленные из гидрогелей, могут растягиваться более чем в десять раз по сравнению с первоначальной длиной без потери проводимости. Такое сочетание растяжимости и проводимости «достигнуто впервые», пишут ученые. Гидрогели имитируют свойства человеческих тканей и состоят из трехмерных сетей полимеров, содержащих более 60% воды.

Способность желе сохранять проводимость при растяжении, благодаря слоистой структуре и ионному переносу заряда, делает их идеальными для биоэлектроники. Более того, их мягкость и самовосстанавливающиеся свойства делают их подходящими для биомедицинских имплантатов, потенциально снижая риск отторжения и образования рубцовой ткани.

Будущие эксперименты направлены на тестирование этих гидрогелей в живых организмах.

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