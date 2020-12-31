Создатель AliExpress обеднел на $12 млрд из-за конфликта с китайскими властями

В октябре состояние Джека Ма составило около $62 млрд. Благодаря этому он стал богатейшим человеком в Азии. Теперь его состояние равно $50,9 млрд.

В октябре же китайские регуляторы внедрили новые правила для финтех индустрии, которые напрямую повлияли на родственную Alibaba компанию Ant Group. Эти меры были направлены на предотвращение монополистического поведения крупных интернет-компаний. В итоге регуляторы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group.

Также государственное управление по регулированию рынка Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba.