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Создатель AliExpress обеднел на $12 млрд из-за конфликта с китайскими властями
Китай борется с монополией Alibaba
Состояние одного из богатейших людей в мире Джека Ма, основателя Alibaba и AliExpress, упало на $12 млрд. А всё потому, что китайские власти начали бороться с его финансовой империей и внедрять новые правила для финтех индустрии.
В октябре состояние Джека Ма составило около $62 млрд. Благодаря этому он стал богатейшим человеком в Азии. Теперь его состояние равно $50,9 млрд.
В октябре же китайские регуляторы внедрили новые правила для финтех индустрии, которые напрямую повлияли на родственную Alibaba компанию Ant Group. Эти меры были направлены на предотвращение монополистического поведения крупных интернет-компаний. В итоге регуляторы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group.
Также государственное управление по регулированию рынка Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba.