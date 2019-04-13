Создатель AliExpress рассказал, сколько нужно работать, чтобы разбогатеть

Как сообщает Reuters, Ма поделился своим мнением на встрече с сотрудниками Alibaba. Бизнесмен даже сказал, что считает возможность работать с девяти утра до девяти вечера «благословением». Ма уверен, что добиться успеха и уважения окружающих невозможно, если вы не будете тратить больше времени и энергии на дело, чем остальные. Много работать особенно необходимо молодым специалистам.

Ма рассказал, что все, кто устраивается в Alibaba, должны быть готовы к 12-часовому рабочему дню. Предприниматель вспомнил, что сам много работал, когда только основал компанию в 1999 году.