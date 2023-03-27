Создатель AliExpress сбежал из Китая и отказался возвращаться

Отмечается, что китайские власти уверяли Джека Ма о «непоколебимой поддержке» частного сектора. Однако предприниматель предпочёл остаться за границей. Он заявил, что отошёл от управления своими компаниями и сосредоточился на исследованиях сельскохозяйственных технологий. Есть информация, что Ма сказал руководителям Ant и Alibaba не зацикливаться на его возвращении в Китай.

Несколько лет назад китайские власти начали давить на бизнес Ма. В 2020 году они в последний момент отменили IPO Ant Group, а затем выписали Alibaba рекордный штраф.