Создатель ChatGPT стал первым владельцем «золотой визы» Индонезии

Золотая виза выдается лицам с мировым именем, которые могут принести пользу Индонезии. Альтман получил эту на 10-лет.

Эта виза предоставляет Альтману определенные привилегии, включая приоритетный досмотр в аэропортах, увеличенный срок пребывания, а также упрощенные процедуры въезда и выезда на территории Индонезии.

ChatGPT от OpenAI завоевал огромную популярность, собрав 100 млн ежедневных пользователей всего за два месяца. Альтман, как и другие технологические лидеры, недавно подчеркнул необходимость борьбы с рисками, связанными с ИИ, сравнив их с такими глобальными угрозами, как ядерная война.