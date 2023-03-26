Создатель цифровых камер Canon перешёл в сферу медицины

Японский производитель согласился приобрести технологии по выращиванию клеточных культур у Kyoto Seisakusho. Эта компания разработала систему, которая ограничивает повреждение клеток и позволяет культивировать до 10 раз больше клеток за один проход, чем обычное оборудование. Это сокращает число циклов тестирования, которые необходимо проводить каждый раз, и снижает затраты.

Регенеративная медицина занимается восстановлением поражённой ткани с помощью активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток. Это может помочь в лечении рака, например.