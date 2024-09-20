Создатель дипфейка с Камалой Харрис подал в суд на Калифорнию

Споры начались после того, как в июле Коулз разместил сгенерированное искусственным интеллектом пародийное видео с вице-президентом страны Камалой Харрис. Видео получило широкую огласку после того, как им поделился Илон Маск, а критики, включая Ньюсома, обвинили его в распространении политической дезинформации.

Новый закон Калифорнии обязывает платформы маркировать или удалять вводящие в заблуждение дипфейки в период выборов, пародии или сатира — исключение. Однако Коулз утверждает, что требование закона помечать видео как «пародию» является чрезмерным и препятствует свободному выражению мнений.