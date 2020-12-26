Создатель Gorilla Glass выпустит защитные стёкла для гибких дисплеев

Источники пишут, что массовое производство и продажа новых защитных стекло начнутся в 2021 году. С запуском продукта Corning вступит в соревнование с немецкой фирмой Schott, чтобы стать поставщиком Samsung. Последняя компания на данный момент является единственным поставщиком стекла, которое используется южнокорейским производителем в складных устройствах.

В сентябре 2020 года Corning рассказала, что протестировала образцы защитного стекла для гибких экранов. Недавно, кстати, компания представила обычное новое защитное стекло Gorilla Glass Victus. Оно дебютирует в смартфоне Xiaomi Mi 11.