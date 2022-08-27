Создатель и глава Facebook* не будет допрошен из-за скандала с конфиденциальностью данных

Как ранее сообщало агентство Reuters, в судебном документе говорится, что стороны достигли принципиального соглашения и попросили отложить рассмотрение дела на 60 дней для завершения письменного соглашения. Если бы не было достигнуто соглашение и отсрочка, то допрос был бы проведен до 20 сентября.

Пока нет никаких подробностей об условиях соглашения. Meta отказалась от комментариев, а адвокаты истцов пока не ответили на запрос The Verge.

В иске утверждается, что Facebook незаконно передавал данные пользователей третьим лицам, и говорится, что компания не обеспечила надлежащую защиту этих данных от злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России