Создатель и глава Facebook* не будет допрошен из-за скандала с конфиденциальностью данных

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Создатель и глава Facebook* не будет допрошен из-за скандала с конфиденциальностью данныхСтороны достигли соглашения
Марку Цукербергу предстояло дать многочасовые показания в ответ на судебный иск по поводу Facebook (принадлежит Meta*) и скандала с конфиденциальностью данных Cambridge Analytica, но теперь этого не произойдет - компания достигла мирового соглашения с истцами.
Как ранее сообщало агентство Reuters, в судебном документе говорится, что стороны достигли принципиального соглашения и попросили отложить рассмотрение дела на 60 дней для завершения письменного соглашения. Если бы не было достигнуто соглашение и отсрочка, то допрос был бы проведен до 20 сентября.
Пока нет никаких подробностей об условиях соглашения. Meta отказалась от комментариев, а адвокаты истцов пока не ответили на запрос The Verge.
В иске утверждается, что Facebook незаконно передавал данные пользователей третьим лицам, и говорится, что компания не обеспечила надлежащую защиту этих данных от злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Источник:The Verge
Автор:Максим МногословныйТеги:
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