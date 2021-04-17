«Создатель интернета» рассказал о новой глобальной сети

Дело в том, что за десятилетия интернет стал не только местом для свободного распространения информации, но и площадкой для манипуляций и сбыта персональных данных. Новый проект Solid должен сделать интернет лучше. Это децентрализованная сеть, которая состоит из специальных хранилищ персональной информации PODS (Personal Online Data Stores).

При идентификации пользователей сайт будет отправлять запросы в PODS и получать от него только те данные, которые действительно нужны. Такой подход должен дать пользователям больше контроля над персональными данными. По задумке, каждый человек сам сможет выбрать, какую именно информацию, на какой срок и какому сайту предоставлять. Кроме того, на всех уровнях Solid будут работать защитные механизмы, которые спасут данные от злоупотреблений.