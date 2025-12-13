Создатель криптовалют TerraUSD и Luna До Квон получил 15 лет тюрьмы

Квон признал, что вводил инвесторов в заблуждение, обещая, что TerraUSD будет стабильно держать цену даже при резких колебаниях рынка. Однако в реальности, когда токен потерял привязку к доллару в 2021 году, он не восстановился. Его стоимость искусственно поддерживалась с помощью скрытых покупок со стороны торговой фирмы, о чём инвесторам никто не сообщил.

Обвал TerraUSD и Luna в 2022 году привёл к потерям примерно на 40 миллиардов долларов и стал одной из самых громких катастроф в истории криптовалют. Сотни пострадавших направили в суд письма. Один из них сообщил, что лишился до полумиллиона долларов и фактически потерял всё, что накопил за долгие годы.

На слушании Квон выступил с извинениями и признал ответственность. Он уже согласился выплатить 80 миллионов долларов штрафа и получил запрет на любые операции с криптовалютами.