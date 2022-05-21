Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардером

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Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардеромОб этом он сообщил в Twitter
В мае 2021 года создатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером. Теперь же, в мае 2022 года стоимость эфира упала до $1,8 тысячи, поэтому состояние молодого человека составило $850 млн.
Виталик Бутерин сообщил о потере статуса миллиардера в своём Twitter. Так он дописал: «Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой». Твит Бутерина был реплаем к его посту об активности в соцсетях основателей Tesla и Amazon Илона Маска и Джеффа Безоса.
В мае 2021 года стоимость Ethereum впервые превысила $3000. Из-за этого состояние 28-летнего Бутерина оказалось равно $1,09 млрд. На момент публикации новости цена эфира составляет примерно $1980. Это минимальная отметка с июня 2021 года.
Отметим, что дешевеет не только Ethereum, но и другие криптовалюты, в том числе биткойн.