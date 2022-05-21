Создатель криптовалюты Ethereum перестал быть миллиардером

Виталик Бутерин сообщил о потере статуса миллиардера в своём Twitter. Так он дописал: «Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой». Твит Бутерина был реплаем к его посту об активности в соцсетях основателей Tesla и Amazon Илона Маска и Джеффа Безоса.

В мае 2021 года стоимость Ethereum впервые превысила $3000. Из-за этого состояние 28-летнего Бутерина оказалось равно $1,09 млрд. На момент публикации новости цена эфира составляет примерно $1980. Это минимальная отметка с июня 2021 года.

Отметим, что дешевеет не только Ethereum, но и другие криптовалюты, в том числе биткойн.