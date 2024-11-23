Создатель криптовалюты Tron купил один банан за 6,24 миллиона долларов

Опубликовано 23 ноября 2024, 06:451 мин.
Создатель криптовалюты Tron купил один банан за 6,24 миллиона долларовБанановое произведение искусства «Комедиант»
Работа Маурицио Каттелана «Комедиант», представляющая собой приклеенный к стене банан, была продана на аукционе Sotheby’s за 6,24 миллиона долларов. Произведение, впервые представленное на выставке Art Basel Miami Beach в 2019 году, вызвало широкие споры о том, можно ли считать его искусством или это всего лишь розыгрыш. С момента дебюта банан был съеден дважды, что еще больше подогрело споры вокруг его стоимости.
Победителем торгов стал Джастин Сан, китайский криптовалютный магнат и основатель криптовалюты TRON. Первоначально предполагалось продать «картину» за 1,5 миллиона долларов.
Sotheby’s похвалил Каттелана за то, что он подтолкнул глобальную переоценку искусства и его ценности на современном рынке, где границы творчества постоянно подвергаются испытаниям.
Но какими бы высокопарными словами не была описана эта инсталляция, это всё ещё банан за 6,24 миллиона долларов.