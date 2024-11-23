Создатель криптовалюты Tron купил один банан за 6,24 миллиона долларов

Победителем торгов стал Джастин Сан, китайский криптовалютный магнат и основатель криптовалюты TRON. Первоначально предполагалось продать «картину» за 1,5 миллиона долларов.

Sotheby’s похвалил Каттелана за то, что он подтолкнул глобальную переоценку искусства и его ценности на современном рынке, где границы творчества постоянно подвергаются испытаниям.

Но какими бы высокопарными словами не была описана эта инсталляция, это всё ещё банан за 6,24 миллиона долларов.