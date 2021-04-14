Создатель Lurkmore пообещал блокировать нетолерантные статьи

В своём посте на Facebook владелец Lurkmore Давид Хомак заявил, что его проект «захвачен консерваторами и альт-райтами». Хомак отметил, что «Луркоморье» делался «не для альт-райтов, не для праваков, не для тех, кто иронично зигует в защиту частной собственности. Не для тех, кто пришёл потроллить и поугорать над людьми в интернетах». Проект, по словам Хомака, задумывался как сборник информации для «людей, которые хотят чего-то нового, интересного, хотят понять, как устроен мир вокруг нас».

Создатель «Луркоморья» рассказал, что много лет не вмешивается в контент сайта. Однако теперь он решил применить меры принудительного характера. По его словам, ряд статей «Лурка» уходит в архив и перестает индексироваться поисковиками. «Это был интересный проект, потом это был архив, но вы со своими альт-райтовскими, консервативными и тупо расистскими идеями не даете ему умереть спокойно», — добавил Хомак.

Пользователи уже обвинили владельца Lurkmore в цензуре.