Создатель Photoshop использует фото пользователей для обучения своего искусственного интеллекта

Создатель Photoshop использует фото пользователей для обучения своего искусственного интеллектаВы можете отказаться от этого
Один разработчик недавно заметил, что Adobe по умолчанию включила всех пользователей в программу «анализа контента». Она позволяет компании использовать пользовательский контент для обучения своих систем искусственного интеллекта (ИИ), например, для распознавания образов.
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Adobe сообщила, что этот анализ контента «не нов и существует уже десять лет». «Например, мы можем использовать функции машинного обучения, чтобы помочь вам упорядочивать и редактировать изображения быстрее и точнее. Благодаря распознаванию объектов в Lightroom мы можем автоматически помечать фотографии вашей собаки или кошки. В Photoshop машинное обучение можно использовать для автоматической коррекции перспективы изображения», — пояснили в компании.
Отмечается, что отключить участие в программе «анализа контента» можно в настройках приватности.