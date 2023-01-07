Создатель Photoshop использует фото пользователей для обучения своего искусственного интеллекта

Adobe сообщила, что этот анализ контента «не нов и существует уже десять лет». «Например, мы можем использовать функции машинного обучения, чтобы помочь вам упорядочивать и редактировать изображения быстрее и точнее. Благодаря распознаванию объектов в Lightroom мы можем автоматически помечать фотографии вашей собаки или кошки. В Photoshop машинное обучение можно использовать для автоматической коррекции перспективы изображения», — пояснили в компании.

Отмечается, что отключить участие в программе «анализа контента» можно в настройках приватности.