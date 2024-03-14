Создатель предсказал его будущее в честь 35-летия Всемирной паутины

Бернерс-Ли представляет себе будущее, в котором каждый человек будет иметь надежного личного ИИ-помощника, сродни надежному врачу. Блюмоф развивает эту мысль, предполагая, что ИИ-агенты смогут даже управлять повседневными задачами и ориентироваться в Интернете за нас. В то время как ИИ будет заниматься повседневными делами, Блюмоф считает, что развлечения (фильмы, игры, шоу) останутся главной целью Интернета.

Создатель Всемирной сети предвидит также будущее, в котором люди будут иметь полный контроль над своими веб-данными. Его компания Inrupt активно разрабатывает «капсулы данных» для реализации этого видения.

По прогнозам, технологии виртуальной и смешанной реальности прочно войдут в нашу жизнь. Представьте себе, что вы начинаете выполнение задачи в VR и без труда переносите ее на экран, например, вашего автомобиля.

Несмотря на недавние опасения по поводу конфиденциальности данных и цифровой зависимости, и Бернерс-Ли, и Блюмоф смотрят на будущее Интернета с удивительным оптимизмом.