Создатель репостов в соцсетях признал их злом

Которое дали в руки четырёхлетнему ребёнку. Разработчик по имени Крис Уэтерелл (Chris Wetherell) уверен, что возможность делиться постами «сломала» соцсети. До того, как в Twitter в 2009 году появилась кнопка ретвита, люди просто копировали понравившиеся посты и подписывали автора.

Уэтерелл считает, что ручное копирование заставляло пользователей хоть чуть-чуть задуматься о том, какой информацией они делятся. Теперь же они не анализируют ни секунды.

Впервые о вреде репостов Уэтерелл задумался в 2014 году, когда случился «геймергейт» — широкое обсуждение в англоязычной прессе «сексизма» в игровой индустрии. Разработчик понял, что ретвиты помогают быстро и легко нанести вред репутации человека, который кому-то не нравится.

Впрочем Уэтерелл понимает, что отменить эту опцию уже нельзя.

Фото: Buzzfeed