Создатель российской сети фастфуда «Теремок» признал технологическое отставание от Макдональдса

Наука и технологии
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Создатель российской сети фастфуда «Теремок» признал технологическое отставание от МакдональдсаРоссийских аналогов не будет
Основатель российской сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров написал пост по поводу закрытия Макдональдса в России. Он пояснил, что создать в стране аналог этой сети фастфуда просто не получится.
Как написал Гончаров, «Место Макдональдса в России конечно же никто не займёт, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет». Он отметил, что «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты Макдональдсу. Причина — «мы ТАК как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Гончаров отметил, что такие бизнесы как Макдональдс появляются «за счёт десятилетий тяжёлого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да ещё и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще».
Источник: Михаил Гончаров