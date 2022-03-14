Создатель российской сети фастфуда «Теремок» признал технологическое отставание от Макдональдса

Как написал Гончаров, «Место Макдональдса в России конечно же никто не займёт, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет». Он отметил, что «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты Макдональдсу. Причина — «мы ТАК как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».

Гончаров отметил, что такие бизнесы как Макдональдс появляются «за счёт десятилетий тяжёлого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да ещё и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще».